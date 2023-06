Ilary Blasi in imbarazzo: "Italiani razzisti, forse...". Un caso a Mediaset

Roberto Tortora 06 giugno 2023 a

Tutti contro Helena Prestes, la provocatrice della 17ima edizione de L’Isola dei Famosi. Tutti l’hanno attaccata per il suo carattere irascibile e, nel gruppo dei naufraghi, i più critici sono ovviamente Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli. Per tutta risposta, la modella brasiliana ha deciso di fare il reality da sola, lontana dagli altri naufraghi con cui non si è integrata. Il primo ad accusarla è il deejay di Radio 105: “Quello che ha detto nei miei confronti è pura cattiveria - tuona Marco Mazzoli - noi non seguiamo nessuno, non abbiamo messo in piedi questo teatrino, lei vuole fare la vittima, vuole fare Belen anzi è Brutten Rodriguez”. È anche vero che la Prestes non è per nulla conciliante, ma la battuta di Mazzoli non è piaciuta in studio a Vladimir Luxuria: “Marco questa battuta non fa ridere nessuno”. Mazzoli non ci sta e rincara la dose: “Helena ha detto a noi che non vincerà mai l'Isola, perché gli italiani sono razzisti”.

Prova a metterci una pezza, allora, la conduttrice Ilary Blasi, che giustifica la Prestes dicendo “Helena non parla bene l'italiano, forse voleva intendere patrioti”. È intervenuta, allora, la diretta interessata che ha provato a rettificare il suo pensiero: “Io stavo facendo un'ipotesi cercando di capire perchè mi avevano eliminata e ho pensato che i brasiliani votano i brasiliani - si giustifica Helena - e quindi gli italiani votano gli italiani, sono nazionalisti, ma io amo l'Italia. Il razzismo mi fa schifo”.

E non finisce qui, perché la Prestes è anche al centro di un gossip ambiguo in Honduras. Durante l’ultima puntata, infatti, ha ricevuto una romantica proposta di fidanzamento, con tanto di anello, da parte di Carlo Motta. Fin qui, nulla di strano, ma in finale di puntata Gian Maria Sainato ha rivelato lo scoop: “Helena mi ha detto che Carlo lo conosce da tre mesi, ma in realtà è innamorata del suo ex con cui è stata insieme otto anni. Tu te lo sposeresti uno che conosci da tre mesi?”. La Blasi lo corregge: “A noi risulta che si conoscono da due anni”.

Anche Corinne Clery smentisce le frasi di Sainato: “Non è vero, Helena è rimasta molto male perché il suo ex fidanzato ha avuto una bambina, ma adesso ha solo Carlo in testa, non è come dice Gianmaria, sta dicendo delle sciocchezze, non sa più che fare”. La chiosa non può che darla Mazzoli, ancora imbufalito con la modella: “È una persona che ha bisogno di una lezione, perché nella vita ha preso molte scorciatoie. Prima di entrare ha detto che con questo ragazzo ci stava da tre mesi e che ama un altro da otto anni”. Quale sarà la verità?