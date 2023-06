Aurora Ramazzotti "politica": "Nessuno ha il diritto", umilia Giorgia Soleri

15 giugno 2023 a

Lo scontro sul lutto nazionale e i funerali di Stato per Silvio Berlusconi travalica la polemica politica e invade anche il mondo decisamente più "leggero" dei social, della tv, del gossip e dei reality show. Giorgia Soleri, ormai ex fidanzata di Damiano David voce e leader dei Maneskin, ex concorrente di Pechino Express trasformatasi nelle ultime settimane in (contestatissima) paladina delle cause femministe e di sinistra, condivide sui propri profili un post decisamente di pessimo gusto di Infosubmarine: "L’uomo che ha distrutto il Paese". Dedicato, ovviamente all'ex premier e leader di Forza Italia scomparso lunedì a 86 anni. L’attivista ha quindi commentato nelle sue Instagram Stories: "Parlare di politica è sempre il modo migliore per fare pulizia contatti. I vari ‘ma ha fatto anche cose buone?’ Delusa, ma non sorpresa".

Parole che sembrano tradire il vero obiettivo: far parlare di sé, nel bene e nel male. Scatenare un nuovo polverone. A sistemarla ci pensa Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker ben più famosa della Soleri e da sempre lontana dalle polemiche politiche. "No, nessuno ha il diritto di esultare per festeggiare o strumentalizzare la morte. No, non importa che fosse un politico e nemmeno che siate contro quello che chiamate buonismo che la morte porta con sé - scrive la neomamma del piccolo Cesare Cerza -. Esprimere cordoglio per un decesso è usanza da sempre nel rispetto della famiglia e delle persone vicine al defunto", scrive poi Ramazzotti.

"Avete avuto 86 anni per dire di lui ciò che volevate. Usare i social per diffamarlo oggi non è libertà di pensiero, è indelicatezza verso chi lo ama, visto che lui non è più qui per rispondere…".