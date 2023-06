Francesca e Manuel, "già 5 volte": roba estrema a Mediaset, è rivolta

Roberto Tortora 19 giugno 2023 a

a

a

Arriva l’estate e, con essa, un imperdibile appuntamento televisivo: Temptation Island 2023, il reality esotico in cui le coppie si mettono in gioco vivendo in due villaggi separati e cercando di resistere alle “tentazioni”. Esordio previsto lunedì 26 giugno su Canale 5, condotto, come sempre, da Filippo Bisciglia. Pian piano, stanno già emergendo i presunti innamorati di quest’anno ed è già polemica per la presentazione di Francesca e Manuel, quinta coppia in gara. Le motivazioni per cui si sono messi in gioco non hanno convinto, per ora, il pubblico, soprattutto perché a parlare è stata solo lei. Francesca ha raccontato, infatti, di avere 23 anni e di essere fidanzata con Manuel da 2 anni e 4 mesi e lo vuole mettere alla prova, perché nel tempo della loro relazione lui l’avrebbe lasciata già cinque volte: “Io sono sempre lì che aspetto e lui forse di questo se ne approfitta”, dice Francesca.

"Non me lo aspettavo". Selvaggia Lucarelli al vetriolo su Bruganelli e Bonolis: dopo la separazione...

Benché subito avvolta da critiche (“apri gli occhi”, “dovresti essertene già andata”, “sveglia” quelle più aspre dei followers), la ragazza spiega che, grazie a questa avventura televisiva, forse Manuel capirà i motivi che lo portano a scappare ogni volta e decidere se cambiare marcia o arrivare alla rottura definitiva. Chiaramente, già dal video di presentazione Francesca dimostra tutto il suo sfinimento, ammette di essere esausta per la situazione e pretende che il suo uomo capisca cosa vuole davvero. Manca, ora, solo una coppia all’appello per cominciare il nuovo viaggio attraverso i sentimenti, mentre abbiamo già conosciuto quelle composte da Manu e Isabella, Vittoria e Daniele, Alessia e Davide e Gabriela e Giuseppe.