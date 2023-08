Maria De Filippi, il colpo con cui rivoluziona Amici: ecco chi entra in squadra

07 agosto 2023 a

Importanti novità nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Secondo le ultime indiscrezioni, due professori dovrebbero dire addio alla trasmissione, mentre altri due sarebbero già pronti a prendere il loro posto. La prima puntata del talent andrà in onda domenica 17 settembre, ma le voci su alcuni presunti cambiamenti sono già parecchio diffuse.

Secondo i bene informati, nella nuova edizione del talent ci saranno due nuove insegnanti, che dovrebbero sostituire Arisa e Raimondo Todaro. La cantante, stando agli ultimi retroscena, potrebbe approdare nella giuria The Voice Kids in onda sulla Rai, mentre di Todaro non si saprebbe nulla. Anche se i suoi fan sperano in un suo ritorno nel cast di Ballando con le stelle.

Chi prenderà, quindi, il posto di Arisa e Todaro? Stando a quanto rivelato dal settimanale Nuovo Tv, le nuove insegnanti potrebbero essere Emma Marrone ed Elena D'Amario, entrambe ex allieve di Amici. La prima, già direttore artistico dello show in precedenza insieme alla cantante e collega Elisa, diventerebbe una docente di canto. Mentre la seconda, ballerina professionista della trasmissione, salirebbe in cattedra nella categoria ballo, ottenendo così una sorta di promozione all'interno del programma stesso.