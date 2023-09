Reazione a catena, "ha salvato quest'edizione del programma": chi è questo ragazzo

15 settembre 2023 a

Senza i Dai e dai, il pubblico che ogni sera segue spasmodicamente Reazione a catena ha vissuto giorni di vero e proprio "lutto televisivo". I tre campioni di simpatia e longevità hanno lasciato un buco enorme tra gli affezionati, e anche nel cuore del conduttore Marcio Liorni che non a caso, al momento dell'addio, se li è coccolati e abbracciati ringraziandoli per il loro grande contributo al quiz di Rai 1, quasi a non volerli più lasciare tornare a casa.

Ora, però, il popolo dei social ha trovato un nuovo beniamino. Si tratta di Gianmarco, uno dei tre componenti dei "Qua e là", i nuovi campioni di Reazione, insieme agli amici Pierpaolo e Marco. La loro storia è piuttosto particolare, in quanto provengono da ogni parte d'Italia e si sono riuniti proprio negli studi Rai: Marco Leonzi è originario di Teramo ma vive a Bologna, Pierpaolo Paoloni è nato a Fermo, ha studiato a Bologna e a Milano ed ha lavorato a Roma mentre Gianmarco Orlando vive a Roma, è abruzzese di nascita e ha studiato a Bologna come i due sodali. Liorni li ha definiti "un pezzo di mondo", legati sicuramente a Bologna la Dotta.

Ma dei tre è sicuramente Gianmarco "il frontman", attirando quotidianamente i commenti adoranti dei fan, soprattutto quelle di sesso femminile. E c'è addirittura chi commenta, tra le decine di meme e foto adoranti che lo ritraggono su X: "E anche quest'anno il bellone che ha salvato l'edizione di Reazione a catena".