Gf, Pier Silvio Berlusconi sconvolto: "Besame er bucio", "Droga!". Cosa va in onda

Il Grande Fratello è iniziato solamente da qualche giorno ma i suoi protagonisti iniziano a far discutere. E non poco. Nel mirino ci sarebbero alcune frasi pronunciate da uno dei concorrenti più controversi di questa edizione del reality show: Paolo Masella. Il macellaio si è infatti lasciato andare a una battuta sulla droga rivolta all’atleta olimpico Alex Schwazer. In passato lo sportivo era stato coinvolto in una vicenda di doping che ne segnò inevitabilmente la carriera e lo squalificò dalle Olimpiadi fino al 2024.

Le dichiarazioni del giovane romano non sono di certo piaciute ai telespettatori e non sono passate inosservate alla produzione. Si vocifera che gli autori abbiano già in serbo misure disciplinari severe per Masella.

Ma non finisce qui. Nella serata di ieri mercoledì 13 settembre, anche Rosy Chin è finita nell’occhio del ciclone per aver pronunciato una volgarità. La concorrente stava intonando il brano Besame Mucho ma all’ultimo ha deciso di storpiare il testo in Besame er bucio. Gli altri concorrenti hanno reagito con un sussulto e poi hanno deciso di ignorare la questione, forse nella speranza che la produzione si fosse persa l'accaduto. Ma all’occhio del Grande Fratello non sfugge nulla. Pochi secondi dopo, una voce fuori campo ha convocato Grecia Colmanares nel confessionale. Il tono di voce era tutt’altro che pacato. Per il momento sembra che la produzione non abbia preso provvedimenti nei confronti della chef. Anche se è ancora presto per dirlo.