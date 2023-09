GF, rivolta contro Signorini: cos'hanno scoperto su Arnold. Pier Silvio che dice?

16 settembre 2023 a

Seconda puntata del Grande Fratello e subito una contestazione per Alfonso Signorini, conduttore e "direttore artistico" del reality di Canale 5. Da questa stagione, oltre all'azzeramento (annunciato, perlomeno) della quota "trash", il programma è tornato un po' alle origini riducendo sensibilmente la componente "vip" affiancando ai concorrenti famosi persone qualunque, i cosiddetti "Nip".



Tra questi ultimi c'è Arnold Cardaropoli. I telespettatori, però, hanno subito storto il naso e indagando sui social si è capito subito perché. Il ragazzo di origini africane, infatti, è tutt'altro che sconosciuto. Anzi, è un influencer su Instagram e TikTok con migliaia di follower e interazioni. Per questo in tanti hanno accusato Signorini di aver tentato una "furbata".

Su diktat di Pier Silvio Berlusconi, quest'anno il mantra è "storie da raccontare". Nella casa meno spazio a pettegolezzi, volgarità e situazioni volutamente piccanti per dare spazio invece a "istantanee" dell'Italia della porta accanto, un po' come era inizialmente il GF, quello di Pietro Taricone e Marina La Rosa, ragazzi e ragazze comuni, con lavori e problematiche in cui i telespettatori si possano identificare e, perché no, scoprire aspetti inediti del Paese in cui viviamo

Proprio per questo Arnoldo, con i suoi 700mila "fan" sui social, sembra essere una scorciatoia nel casting, anche se il ragazzo ha acquisito una certa notorietà proprio perché racconta la sua vita quotidiana, rapporto con la nonna compreso. Cardaropoli, 22enne originario del Ghana e adottato da una famiglia italiana insieme al fratello, rischia di "doppiare" il caso di Giselda Torresan, altra coinquilina entrata nella casa già con un discreto seguito sui social