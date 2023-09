Uomini e Donne, Maria De Filippi picchia duro: "Vuole continuare? Allora si seda"

27 settembre 2023 a

Una puntata scoppiettante, quella di Uomini e donne andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. Al centro dello studio Gemma Galgani, che ha trascorso qualche giorno in Sardegna insieme al cavaliere Maurizio. Tra i due, però, non sarebbe successo nulla, non ci sarebbe stato nemmeno un bacio, stando a quanto raccontato dai diretti interessati. A quel punto Maria De Filippi ha chiesto all'uomo se avesse avuto voglia di baciare la dama torinese mentre erano in Sardegna. E lui ha risposto: "Ho fatto quello che mi sentivo di fare”. “Quindi la risposta è no, perché hai fatto quello che ti sentivi di fare e, dunque, non ti sentivi di baciarla”, ha commentato la conduttrice.

La De Filippi, poi, ha rivelato che dietro le quinte c’era un uomo arrivato per conoscere Gemma. Quest’ultima, però, ha detto di volersi concentrare solo su Maurizio al momento. Alla fine, dopo le insistenze degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, la conduttrice ha deciso di far entrare Filippo, un uomo di 68 anni. La Galgani, allora, ha confermato di non essere interessata. E la presentatrice ha deciso di compiere un gesto che non è passato inosservato: in particolare, ha voluto dare un’opportunità al 68enne: “Vuole continuare a vedere la trasmissione? Mi farebbe piacere se si sedesse”.

Filippo, allora, ha preso posto tra i cavalieri del Trono Over. Tuttavia, non si sa se inizierà effettivamente un percorso all'interno del programma. In ogni caso, la De Filippi non ha voluto mandarlo via dallo studio in modo poco carino e ha cercato così di metterlo a suo agio.