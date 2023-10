Reazione a Catena, bomba sulle Amiche in Onda: "Chi sono davvero. Come ragionate?"

10 ottobre 2023 a

Polarizzanti. Non c'è termine migliore per definire le Amiche in Onda, ormai campionesse storiche di Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, format che sera dopo sera macina ascolti e segna successi in termini di share, nonostante il difficile tentativo in prima serata dello scorso sabato, in cui il programma si è scontrato con Tu si que vales, corazzata di Canale 5, con risultati rivedibili.

Tant'è, in access prime-time Reazione a Catena resta leader indiscusso nella fascia di programmazione. E, con tutta probabilità, un ruolo lo ha proprio il terzetto composto da Donatella, Valeria e Mariluna, le Amiche in Onda appunto, che si confermano ormai da molte puntate.

Per inciso, le tre ragazze hanno sbancato anche nella puntata proposta su Rai 1 martedì 9 ottobre, dove azzeccando la catena finale hanno portato a casa un gruzzoletto da 16.375 euro, denari che vanno ad aggiungersi a quelli accumulati in tutta la loro parabola nello studio di Liorni.

Ma come detto in premessa, il terzetto è polarizzante: c'è chi le ama, chi non le sopporta e chi pensa che siano favorite dagli autori, in una sorta di oscuro complotto del quale, in verità, non si scorgono gli obiettivi. E dopo la vittoria di martedì, come sempre commentatissima su X, ecco che c'è chi si è apertamente schierato in difesa delle Amiche in Onda, tirando in ballo i "Dai e dai", precedenti campionissimi. "Mi sembra giusto: i Daiu e dai stavano palesemente sui marones agli autori (opinione condivisa pure da me ai tempi) ma ehi, prendiamocela con tre brave ragazze colte e istruite. Ma come ragionate???", conclude Jeanne Thompson su X. Insomma, giù le mani dalle Amiche in Onda, un terzetto di bravissime ragazze.