Reazione a catena, "tutto in 12 secondi": concorrenti umiliati, imbarazzo in Rai

Le Amiche in Onda si confermano campionesse invincibili di Reazione A Catena. Le tre donne sono Mariluna, Valeria e Donatella, capaci di inanellare successi su successi. L’ultima “Intesa Vincente”, poi è stata da record: 20 parole e sfidanti schiacciati, i “Dugonghi”, praticamente al quinto secondo.

Partite con 55 secondi, le ragazze ne hanno impiegati appena 12 per fare cinque punti, pareggiare il conto con gli avversari e batterli in men che non si dica. E hanno accumulato un ragguardevole bottino da 180.000 euro. Molto di più dei 500 euro appena vinti nella puntata precedente, a causa di una serie di errori fatali.

Arrivate all’ultima parola da indovinare, hanno fallito il colpo. Il primo elemento era ‘MORALE’ e come base della parola da indovinare ‘TR____A’. Con l’acquisto del terzo elemento, che si è rivelato essere ‘SCELTA’, il montepremi a loro disposizione è ovviamente sceso a 90.000 euro. Alla fine hanno dato ‘TRACCIA’ come risposta, ma la parola che le avrebbe fatte vincere era invece ‘TRUPPA’.

Marco Liorni ha rivolto loro sinceri complimenti: “Meritate comunque un applauso perché avete fatto una partita bellissima”. Prima di chiudere la puntata e dare la linea al telegiornale, poi, il conduttore ha salutato gli sconfitti, i Dugonghi, tre ragazzi diciannovenni del Vomero: “Uno dei posti più belli di Napoli”. Tra l’altro, non lontano dagli studi Rai della città partenopea da cui viene trasmesso il programma. Liorni, infine, ha ringraziato il pubblico per aver seguito la puntata speciale trasmessa ieri in prima serata, che si è scontrata in ascolti con il talent di Mediaset Tu si que vales. La chiosa del conduttore è lapalissiana: “Ci siamo divertiti molto”.