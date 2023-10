Ridarelle, "quanto avete buttato nel ces***o": una scena drammatica

19 ottobre 2023 a

Ci sono due Reazione a catena. Il primo, è il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, che vive di risposte azzeccate o sbagliate, azzardi e successi. E poi c'è il secondo, su X (l'ex Twitter), sul quale si danno appuntamento i telespettatori più affezionati e, spesso, più avvelenati.



In questo secondo Reazione a catena, vige una sola regola: sfottere i concorrenti, sminuire i campioni, ridere di tutto e di tutti spesso con una buona dose di cattiveria. Scordatevi i Dai e dai, gli ultimi amatissimi campioni riconosciuti quasi all'unanimità come tali dai fan della trasmissione. Da allora, sono stati solo lanci di pomodori per i loro successori. Sicuramente per le Amiche in onda, bistrattate nonostante i numeri in 14 vittorie di fila siano tutti dalla loro parte.

"Ma se fanno pure ingegneria?": Reazione a Catena, le "Ridarella" ridicolizzate



Ora, dopo un paio di giorni di turnover tra i campioni, tocca alle povere Ridarelle. Tre giovani studentesse di ingegneria massacrate ogni sera sia per il loro atteggiamento in studio sia per le loro performance. L'apice degli sfottò si è registrato nella puntata di mercoledì sera. Di seguito, qualcuno dei commenti piovuti sul loro capo nelle ultime ore: "Si chiameranno anche Ridarelle ma c'è ben poco da ridere", "Tanto belline ma anche tanto scarsine. Vabbè, almeno non sono antipatiche dai..." (era l'accusa più gettonata per le Amiche in Onda), "Preferivo un po’ di spocchia delle Amiche in Onda ma comunque preparate piuttosto che questa infinita ignoranza", fino al pesantuccio "Le oche che ho nel mio pollaio, sono più intelligenti...!".

Motivo? Uno strafalcione nella prova finale. Benedetta, una delle tre campionesse, tra "segnale" e "incisione" risponde con la parola "tavoletta", provocando la stizza dell'amica Alessandra e l'ilarità dei commentatori. "Non riesco a smettere di ridere perché quella in mezzo era proprio convinta che il vigile alza la tavoletta. L'ha detto più volte e cosa peggiore le altre 2 manco l'hanno contraddetta". "La tavoletta del ces***o", "Oggi il vigile mi ha alzato la tavoletta perché andavo troppo forte", "Noi diciamo Tavoletta. Del ces***o, dove abbiamo buttato questi 17.250 euro".

"Un pizzico di sfortuna"? Reazione a Catena, l'ultimo caso: Marco Liorni nel mirino

Dito puntato sulla povera Benedetta: "Più che ridarelle, le tre tontole", "Sì, sono migliorate: non sapevano quale fosse la moneta di Londra...", "Quella in mezzo è impazzita! Avevano detto tacca e lei ha cambiato!", "Quella in mezzo è proprio la più stupidina...". Tranquilli, comunque: quando perderanno come sempre accade spunteranno i fan che le rimpiangeranno.