Boomerissima, Alessia Marcuzzi ferita durante le prove: attimi di paura in studio

22 ottobre 2023 a

a

a

Alessia Marcuzzi ha lasciato due anni fa Mediaset, si è presa del tempo per sé e ha poi deciso di traslocare in Rai. La showgirl ha voluto sperimentare, cambiare tutto e cimentarsi in qualcosa di assolutamente inedito. Con il programma Boomerissima, la conduttrice è tornata ad affaciarsi al mondo del reality. E anche quest'anno il programma sta per tornare di nuovo in televisione: al centro c'è la competizione fra boomer, ovvero i vip che, come la stessa conduttrice, hanno vissuto gli anni '80 e '90, e i millennial, le celebrity del nuovo millennio. Ma, nelle ultime ore, la Marcuzzi ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove ha spiegato ai suoi fan cosa è successo durante le prove.

In compagnia di Brownie, il suo barboncino, la showgirl si è mostra sdraiata sul letto mentre riprende con il cellulare il suo cucciolo. "Chi è che sbircia la mamma, eh? Ragazzi mi sono fatta la bua. Come? Ballando". Sono state queste le parole della Marcuzzi nel video Instagram. L'episodio è avvenuto dopo una giornata di prove caratterizzata da tanto allenamento e forte stress.

Difende Israele e viene linciata: la vergogna dei filo-Hamas contro Alessia Marcuzzi

A quanto pare la showgirl, a causa del troppo sforzo fisico, si è trovata a dover bendare la sua gamba con una fascia blu. Ma questo di certo non la fermerà da proseguire con le sue prove in vista della prima puntata del suo programma.