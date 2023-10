Ciao coach, "siete degli sciacalli": clamoroso ribaltone a Reazione a catena

23 ottobre 2023 a

""Vabbè dai... Agevolate un par de pal***e!". Quella di domenica di Reazione a catena si annuncia come la puntata più discussa e contestata di tutta la stagione del fortunatissimo quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.



Ventiquattro ore prima, le tre campionesse Ciao Coach si erano portate a casa ben 60mila euro di montepremi, tra gli attacchi generalizzati dei telespettatori sui social, che accusavano come sempre gli autori della Rai di averle favorite. Nuova puntata e polemica rovesciata, a causa delle catene "impossibili" a detta di molti utenti su X, forse proprio perché "dovevano rientrare del regalone di ieri".

Al centro delle critiche, l'ultima parola da indovinare, "contorno", con il suggerimento di "letto di patate". Da qui, la raffica di post sull'ex Twitter. Si va dall'ironico ("Mi è venuta voglia di uova fritte con letto di patate") al furioso, letteralmente: "Mai più!! Contorno con letto?? Un letto di patate, come ha detto Liorni? Ok ciao a tutti amici a domani e buona serata!!". "Si ricomincia con le catene assurde, sono stati sbancati ieri sera!!". "Ma chi cavolo dice un letto di patate??", spunta pure uno scurrile "ma che cag***a" e un "andare a cag***e" per direttissima. "Il letto di patate come contorno: qui qualcuno ha avuto il sostegno di molti bicchieri".

I toni si alzano, ovviamente nei confronti dei "cervelloni" del quiz: "Ma siete seri???". Ma che contorno????? Siete degli sciacalli con questi abbinamenti ad minchiam". Fino al lapidario "La parola finale è STASERANONSIVINCENULLA". Nell'aria aleggia il sempiterno fantasma dei Dai e Dai, i supercampioni della scorsa estate a detta di molti fortissimi e penalizzati da catene impossibili. "Stasera si sono proprio superati con l'ultima parola, non aveva senso".

"Ho un flashback: Dai e Dai". "Mi consola che almeno la parola finale era stile Dai e dai, ovvero associazione non sense e indiretta". Fino alla sentenza che non ammette repliche: "I Dai e Dai, oggettivamente stratosferici, con catene prive di senso logico andavano avanti a 500 euro a sera... E poi ci sono soldi regalati grazie a catene di una facilità vergognosa".