Cugiverba, "così la Rai risparmia": l'umiliazione finale a Reazione a catena

Per capire l'impatto dei campioni Cugiverba su Reazione a catena, ancora una volta bisogna ricorrere ai commenti in tempo reale sui social. Da un lato c'è l'informatissimo profilo di X "Statistiche Reazione a Catena", che con pochi e studiatissimi numeri sottolinea il valore dei tre concorrenti del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Il 30 ottobre, "portano 107mila euro all’ultima catena e commettono 8 errori. Incredibile ma vero, anche i Festaioli il 12 luglio avevano portato 107 mila euro e anche loro avevano commesso 8 errori!". Alla fine però portano a casa appena 209 euro, "la seconda vincita più bassa di questa edizione di Reazione a catena. La più bassa resta quella di 74 euro per i Dai e Dai il 17 agosto".

La sera del 31 ottobre, la notte di Halloween, gli sfidanti del Trittico Lucano sfiorano l'impresa all'intesa vincente, sconfitti per "soli" 5 punti laureandosi in qualche modo come i concorrenti più temibili tra tutti coloro che si sono contrapposti ai Cugiverba. La "sentenza" del profilo Statistiche Reazione a catena non cancella però le decine di commenti negativi dei telespettatori dello show. Tutti concordi: i campioni sono scarsi, anzi scarsissimi. Nonostante finora si siano messi in tasca 10mila euro.

"Con questi tre la Rai risparmia. Stasera l’ultima catena era facilissima ma sono riusciti a fare pena ugualmente". E ancora: "Oggi i concorrenti sono proprio fuori. Ultima catena semplicissima, poi magari può essere difficile l'ultima parola ma avrebbero potuto arrivarci con l'intero montepremi". "Questi tre hanno qualche lacuna, mi spiace dirlo, con tutto il rispetto". "Niente non ci arrivano". "Un gioco basato sull'intesa vincente crea questi 'mostri'". "Che pip***e!". "Questa era da arrivare alla fine con il montepremi intatto e entrambi i jolly". "Mamma mia sono caprette!!!". "La catena più facile di sempre e sono riusciti a sbagliare!". "Ma quanto sono ignoranti questi?". "Questi tre non sanno veramente una mazza". "Ma in quale universo vivono questi campioni?". Un copione già letto per tutti i vincitori prima di loro. E allora forse, tra i tanti commenti, merita attenzione questo, controcorrente: "Se le catene son difficili i disagiati se la prendono con gli autori, se son facili coi concorrenti. Troppo facile così".