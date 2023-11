Reazione a Catena, tam-tam impazzito in Rai: chi può prendere il posto di Marco Liorni

13 novembre 2023 a

Che ne sarà di Pino Insegno in Rai? Il tema tiene banco da diverse settimane ma pochi giorni fa c'è stata una brusca e imprevista accelerazione: l'ex componente della Premiata Ditta non condurrà l'Eredità, che sostituirà Reazione a catena (la sorpresa di questa stagione in termini di "hype" ma soprattutto di ascolti) a partire dal gennaio 2024.

Decisivo, secondo vari indiscreti incrociati, il "no" della casa di produzione del quiz, la potentissima Banijay. Chi condurrà l'Eredità non è ancora chiaro (in ballo Flavio Insinna, sicuro dell'addio fino a qualche mese fa, o Marco Liorni lanciatissimo da Reazione a catena), appare però evidente che lo stesso Insegno non resterà a bocca asciutta.

Il ritorno in Rai con Il mercante in fiera, su Rai 2, è stato assai deludente. Tuttavia, come spiega Giuseppe Candela nella sua rubrica A lume di Candela su Dagospia, ficcante e velenosa, il doppiatore e conduttore "ha scelto il silenzio, lasciando la scena al suo manager". Quest'ultimo, Diego Righini, avrebbe già chiesto a vertici di viale Mazzini una soluzione all'altezza di quella che gli era stata ampiamente prospettata (e promessa). Tra le opzioni al vaglio, la conduzione di Affari Tuoi, Soliti Ignoti, Reazione a Catena "e la garanzia di impegni anche da gennaio a giugno", scrive Candela.

Affari tuoi, sicurezza dell'access prime time di Rai 1, dovrebbe però restare ad Amadeus. Insegno, invece, otterrà la guida di Reazione a Catena (un ritorno, visto che lo aveva già condotto dal 2010 al 2013 segnando il record d'ascolto del 34% di share, sottolineava lo stesso Righini). "Non solo - aggiunge Candela -, il conduttore tra gennaio e giugno non intende stare fermo, dovrebbe ottenere la conduzione di una serata evento (in tema di celebrazioni) su Rai 1 e un programma radiofonico su Radio Rai".