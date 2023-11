Ultravioletta insultati a Reazione a Catena: "Che mer***!", "Imbarazzanti, sono senza parole"

16 novembre 2023 a

Gli Ultravioletta stanno scrivendo una pagina di storia in questa stagione di Reazione a Catena, il quiz in fascia pre-serale condotto da Marco Liorni su Rai 1 e che, sera dopo sera, si conferma leader e irraggiungibile in termini di share. Gli Ultravioletta sono il terzetto di Torino che, come detto, ad oggi appare quasi imbattibile: si confermano anche nella puntata di mercoledì 15 novembre.

All'Intesa vincente, Donatella, Federica e Nunzia hanno avuto gioco facile contro i Due contro tre: gli Ultravioletta fanno punteggio tondo, dieci, e tanto basta per accedere alla finalissima con un montepremi potenziale di 100mila euro tondi tondi.

All'ultima catena ecco la parola "tre", dunque quella da indovinare, la successiva, che iniziava con "Di" per finire con "i". Il terzetto torinese ha scelto di acquistare il terzo elemento, il quale era scala. Al termine di dimezzamenti e acquisti, concorrevano per 12.500 euro. La risposta fornita dagli Ultravioletta è stata "difensori". Risposta però sbagliata: la soluzione era "dimensioni". Una soluzione che ha sollevato il consueto polverone.

Ultravioletta truffati? "Non è un sinonimo": esplode il pubblico di Reazione a Catena

Già, perché - tanto per cambiare - su X un nutrito esercito di utenti e appassionati di Reazione a Catena aveva da eccepire, eccome. Al solito, nel mirino ci sono gli autori del programma di Liorni. "Il collegamento tra scala e dimensioni? Manco li cani", commentava un utente. "Ultima parola di mer***, come al solito!", tuonava un altro. Eppure, in questo caso, il collegamento tra le parole non sembrava poi così ardito, così campato in aria. Tanto che qualcuno criticava anche gli Ultravioletta: "Non so se fosse peggio la facilità imbarazzante o il fatto che siano riusciti a sbagliarla, veramente sono senza parole". Tant'è, appuntamento alla prossima puntata.