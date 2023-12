Fiorello prende in giro Ilary Blasi, la reazione di Totti

01 dicembre 2023 a

a

a

Semplicemente geniale. Fiorello ha realizzato Unico, il docu-film in cui racconta tutto su quando litigò con la moglie. "Ho litigato con mia moglie. Mi aveva chiesto di comprare della bresaola, ma io avevo capito prosciutto cotto. E sono tornato a casa con il crudo". Nasce così l'esilarante documentario di Fiorello prodotto da "Raiflix" che fa chiaro riferimento a Unica, produzione Netflix con protagonista Ilary Blasi che racconta venti anni di amore con Francesco Totti, dal loro primo incontro al divorzio.

"Mia moglie non è stata chiara", ironizza lo showman che poi fa ascoltare gli 'audio incriminati'. "Rosario, prendi la bresaola. Bre-sa-o-la". Va in onda pure la testimonianza del salumiere, come in Unica c'è quella della madre e delle sorelle di Ilary. Il salumiere ha una versione completamente diversa, ma Fiorello, in lacrime, annuncia: "Da quel giorno non mangio più salumi".

E attenzione. Il primo "mi piace" sotto la storia pubblicata sui social da Fiorello è proprio quello di Francesco Totti.

Tutta la verità, nient'altro che la verità la trovi sul nuovo docu-film di Rosario @Fiorello #Unico ▶️ In escluisiva su ''Raiflix''



Come scambiare la bresaola per un etto di prosciutto può stravolgerti l'esistenza. #VIVARAI2 pic.twitter.com/cH2VQ6lABA — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) November 30, 2023

E dopo il grande successo riscosso da Unico, il docufilm che ha ironizzato sulla produzione Netflix lo showman a Viva Rai2! è tornato a parlare dell'ex capitano della Roma: "Lui e Noemi Bocchi vogliono un figlio insieme. Dovesse nascere femmina sapete come la chiameranno? Ripicca! Le amiche la chiamerebbero Ripy...".