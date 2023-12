Le Amichette? "Scappate di casa!": Reazione a Catena, volano insulti per i 115mila euro

01 dicembre 2023 a

Ancora loro, ancora Le Amichette, sempre più lanciate a Reazione a Catena, il quiz condotto da Marco Liorni in fascia pre-serale su Rai 1. Già, il terzetto di arci-campionesse si è imposto ancora, anche nell'ultima puntata di novembre, quella di ieri sera, giovedì 30 novembre. Vittoria a tutto tondo: sia all'Intesa vincente sia all'Ultima catena, ovvero il gioco finale.

E così Alessandra, Milena e Simona - questi i nomi delle tre - entrano da campionesse anche nell'ultimo mese di programmazione di Reazione a Catena, che terminerà al termine di questo mese, in coincidenza con le festività. Le sfidanti di turno di cui si sono sbarazzate nella semifinale del format avevano un nome assai simili, ossia "Le amiche bestiali". Queste ultimo, con loro buona pace, sono state metaforicamente divorate: all'Intesa vincente le Amichette sono arrivate con un montepremi potenziale da urlo, pari a 145mila euro.

Dunque, taglio dopo taglio, sono arrivate all'ultima composizione con 4.532 euro: libertà era la prima parola, la parola da indovinare iniziava per "co" e terminava con "o". Le Amichette hanno scelto di comprare il terzo elemento che era "viaggio". Dunque, per 2.266 euro, hanno fornito la risposta esatta, che era "comodo". In virtù di quest'ultima vittoria il terzetto arriva a un montepremi complessivo da record, pari a 115.885 euro (e il tassametro corre ancora).

Però, la risposta, non a tutti è sembrata così scontata. Dunque ecco che la puntata di giovedì 30 novembre è stata accompagnata dalle solite polemiche su X, polemiche che sono andate a colpire sia gli autori della trasmissione sia le Amichette. "Il giorno in cui queste tre sciure scappate di casa lasceranno Reazione a Catena giuro che stappo quello buono", scriveva un utente. "Ve lo dico con estrema tranquillità: basta!", tuonava un altro. "Mi si sono spappolati gli gnocchi", chiosava un terno con sconcertata ironia. Già, quei 115mila euro secondo molti fan della trasmissione non sarebbero pienamente meritati. Invidia?