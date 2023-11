Tre Amichette, "mi fate pena!": Reazione a Catena, caos dopo l'ultima parola

30 novembre 2023 a

A Reazione a Catena ancora bufera per le catene e per il gioco decisivo dell'"intesa vincente". Di fatto "Le tre amichette" stanno sbancando il quiz show condotto da Marco Liorni e su Rai Uno si registrano ancora record di ascolti. Ma a finire nel mirino questa volta sono stati proprio gli accoppiamenti delle parole per il gioco più importante di ogni puntata che di fatto determina l'accesso alla catena finale. A quanto pare, alcuni telespettatori, sui social si sono lamentati per la differenza di "trattamento" tra le campionesse e gli sfidanti.

E sui social fioccano i tweet di lamentele: "I giochi di #reazioneacatena vengono svolti gomito a gomito tra le squadre nella massima equità, per determinare il loro monte premi. Nulla da eccepire! Purtroppo, l'unico gioco decisivo, intesa vincente: - ha domande diverse per le 2 squadre - non conosce l'algebra!". Ma non finisce qui, poi arriva un altro affondo sempre sull'intesa vincente: "Risposta corretta è +1, Risposta errata è -1. Se una squadra sbaglia le prime 4, dovrebbe andare a -4. Se poi ne risponde 4 ok va 0. Stesso risultato se prima ne fa giuste 4 e poi ne sbaglia 4. Sei d'accordo? A #reazioneacatena non è così: - se sei a 0, gli errori non si contano!".

Poi lo stesso telespettatore attacca ancora: "L' algebra viene insegnata alla scuola dell'obbligo ma non è ancora arrivata a #reazioneacatena Se una squadra sbaglia 4 risposte e poi ne fa giuste 4, si ritrova con 4 punti. Se invece ne indovina 4 e poi ne sbaglia 4, si ritrova con 0 punti. Misteri della scienza! FATE PENA!!". E i regolamenti di conti tra gli spettatori non mancano nemmeno riguardo alla catena finale: "Quindi oggi divisi fra chi considera la soluzione facile e quindi "soldi regalati" e chi contesta persino l'esistenza dell'espressione "l'acqua del sindaco" perché non l'ha mai sentita. Meraviglia". Insomma il dibattito resta aperto.