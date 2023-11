Reazione a Catena, l'accusa delle concorrenti alla produzione: "Non ci hanno permesso di indossarlo"

29 novembre 2023 a

Emergono indiscrezioni sino ad oggi inedite su Reazione a Catena, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A svelare una curiosità sul look dei partecipanti, sono due ex concorrenti. Conosciute per aver partecipato con il nome di "Armocromiste" Ally e Aury non si sottraggono alle domande dei fan. Da youtuber e tiktoker con un grosso seguito sui social, le due sorelle hanno svelato il mistero degli outfit esibiti in puntata. Alla domanda se il vestiario venisse o meno scelto da loro, le due non attendono a replicare: "Ci sarebbe da aprire il vaso di Pandora".

La 18enne e la 21enna hanno rivelato di essersi portate diversi vestiti in valigia ma che la produzione non gli ha permesso di indossarne nemmeno uno. Le regole sono dunque ferree: Reazione a Catena non permette di indossare abiti viola o lilla (perché porta sfortuna), abiti con paillettes e brillantini (perché non è un programma in prima serata ma in pre-serata), vestiti di lino (perché sono troppo da giorno), od outfit neri o bianchi.

Le ragazze non hanno potuto indossare nemmeno le proprie scarpe. Regole ferree riguardano anche i giochi del game show. A rispondere alle critiche sulle catene più o meno facilitate è stato lo stesso conduttore. "Sfatiamo questa leggenda - ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni -. Prima che inizi il programma tutte le catene di parole vengono consegnate al notaio, che controlla. Non si possono cambiare in corsa".