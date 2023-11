Amichette, gaffe a Reazione a Catena: ma dove va Simona? Il gelo di Liorni

30 novembre 2023 a

Un dominio, trionfo dopo trionfo, quello delle Amichette a Reazione a Catena. Già, ora sono loro le mattatrici del programma, del quiz collocato su Rai 1 in fascia pre-serale, condotto da Marco Liorni e assoluto campione in termini di share. Per le Amichette, nella puntata di mercoledì 29 novembre, ecco la sesta vittoria al gioco finale.

A un mese mal contato dalla fine della trasmissione, come detto, Milena, Alessandra e Simona continuano la loro marcia. Le ultime vittime sacrificali sono stati i Carica dei 110, trio milanese composto da Fabrizio, Francesco e Matteo il cui nome è la somma delle loro età e che è stato piegato nella "semifinale" di Reazione a Catena, l'Ultima catena.

Come accennato, le Amichette hanno vinto ancora: hanno azzeccato la parola finale, che era "sindaco", aggiungendo 1.016 euro al loro montepremi totale. Ma la puntata verrà ricordata in particolare per un curioso fuoriprogramma, una piccola gaffe che ha coinvolto Liorni e le tre campionesse. Il conduttore infatti ad un certo punto si è approssimato a Francesco, uno dei concorrenti della squadra battuta, il quale voleva salutare la piccola Giorgia. Ma la telecamera non riusciva ad inquadrarlo perché in mezzo c'era Simona una della Amichette. A quel punto Liorni con un gesto garibaldino le ha chiesto di allontanarsi, di farsi di lato. Il risultato, così come potete vedere qui in calce, è stato piuttosto esilarante.