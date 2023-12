Galletti, nuovi campioni a Reazione a Catena? Clamorosa scoperta: qualche anno fa...

05 dicembre 2023 a

Su la cresta, ora tocca ai Galletti: sono loro infatti i nuovi campioni di Reazione a Catena, il quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1 in access prime-time, la trasmissione che cattura come poche altre l'interesse e la passione del pubblico italiano.

Nella puntata di lunedì 4 dicembre, il terzetto ha messo infatti fine alla lunga parabola delle Amichette, che si erano confermate campionesse per ben 16 puntate. Battute all'Intesa vincente al termine di un match tiratissimo, deciso soltanto allo spareggio. Dunque i tre - Simona, Silvia e Livio - hanno risolto anche l'ultimo gioco, azzeccando la soluzione finale e portando a casa alla prima sera poco più di mille euro.

I Galletti sono del Nord, il loro accento non mente: arrivano da Rovetta comune che si trova in provincia di Bergamo. E proprio il legame con il loro comune d'origine è la chiave di volta per interpretare il loro nome a Reazione a Catena, come hanno spiegato loro stessi interpellati da Liorni: il gallo è infatti l'animale che simboleggia Rovetta, ragione per la quale hanno scelto di adottarlo come nome di battaglia per il programma di Rai 1.

Ma non è tutto. Dopo l'affermazione dei nuovi campioni, ecco che è emersa anche una curiosa circostanza si Simona, Silvia e Livio: quello di ieri sera per loro non è stato l'esordio assoluto a Reazione a Catena. Qualche anno fa infatti i Galletti avevano già preso parte a una puntata del quiz, dove però il finale era stato molto diverso: non riuscirono a imporsi come campioni. Lo hanno fatto ora, nel modo più clamoroso: spodestando le Amichette.