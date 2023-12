Reazione a Catena, brutta sorpresa nel finale per i campioni: cala il gelo

05 dicembre 2023 a

A sfidare “I galletti”, i campioni in carica di Reazione a Catena, sono stati questa sera gli sfidanti “Le Multivitamine“, un gruppo composto da Fede, Francesca e Martina. Alla fine, però, ad averla spuntata alla fase de "L’Intesa Vincente” sono stati “I galletti”. I tre sono arrivati al gioco finale dello show di Rai 1 con un montepremi di 126mila euro. Dopo vari dimezzamenti, però, la somma è scesa a 31.500 euro. Questa la cifra che il trio, composto da Livio, Silvia e Simona, ha difeso prima di arrivare all'ultima parola.

Gli inidizi per indovinare l'ultima parola erano "Via" e un altro termine che iniziava per "Ca" e finiva per "a". I concorrenti hanno deciso di comprare il terzo elemento, che si è rivelato essere “bandiera”, e sono scesi così a 15.750 euro di montepremi. A quel punto hanno provato a indovinare la parola dicendo “Camminata”: purtroppo però la loro risposta si è rivelata essere quella errata. La parola corretta era "pausa". I campioni quindi non sono riusciti a vincere il montepremi. Ma torneranno comunque domani per una nuova puntata del fortunatissimo programma di Marco Liorni. I "galletti" sono riusciti, nella puntata andata in onda ieri, lunedì 4 dicembre, a strappare il titolo di campioni alle "Amichette", che occupavano quelo ruolo nel programma ormai da un po'.