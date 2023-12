Galletti, a Reazione a Catena è bufera: "Gli autori? Di calcio cultura pari a zero"

06 dicembre 2023 a

A Reazione a Catena mantengono lo scettro di campioni i "Galletti". Questa sera, dopo un'avvincente sfida contro gli sfidanti, i campioni sono arrivati alla catena finale con un montepremi pesantissimo: 91mila euro. Livio, Silvia e Simona hanno gestito bene la puntata con una ottima prestazione all'"Intesa vincente". Infatti il gioco chiave che permette l'accesso alla catena finale è stato vinto in scioltezza. Dopo aver fatto fuori le Multivitamine nella puntata di ieri sera, questa volta è toccato ai Simonetti piegarsi alle intuizioni del trio dei Galletti. Ma nel momento decisivo, quello che avrebbe permesso ai tre di mettere le mani sul ricco montepremi, qualcosa è andato storto. Infatti la parola finale della catena che avrebbe messo nelle tasche dei ca,pioni quasi centomila euro, qualcosa è andato per il verso storto. La parola finale infatti era CAMPO.

La successiva invece iniziava con PE e finiva con E. A questo punto il trio bergamasco ha scelto di acquistare il terzo elemento, la parola VIZIATA. La mossa ha però fatto precipitare il montepremi e così per 2.844 euro hanno detto la soluzione della catena indovinando la parola misteriosa, PESANTE. Ma c'è il sapore dell'impresa solo sfiorata. Infatti sui social in tanti avevano indovinato la parola nascosta ben prima dell'acquisto dell'indizio decisivo.

I Galletti? Clamoroso sospetto su Reazione a catena: "Già vista quest'anno"

E c'è chi ha messo nel mirino proprio i Galletti: "Ci mancava pure che non la indovinassero", tuona un telespettatore sui social. E in tanti hanno criticato la scelta della parola misteriosa da parte degli autori: "Comunque gli autori oltre al calcio hanno una cultura pari a zero o quasi!". Insomma, come ogni sera, c'è chi non approva le scelte di chi sta dietro le quinte e chi invece incita i nuovi campioni a far meglio, già da domani sera.