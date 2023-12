Sorelle Tro, la figuraccia a Reazione a Catena: "Ecco le fratelle..."

10 dicembre 2023 a

Le sorelle Tro hanno già battuto diversi record a Reazione a Catena. Appena arrivate nel quiz show capofila degli ascolti di Rai Uno condotto da Marco Liorni, le concorrenti hanno messo subito le mani su un ricco montepremi. I Galletti, eliminati dopo sole quattro puntate e due vittorie, hanno lasciato il posto a questo nuovo trio che ha immeditamente conquistato i telespettatori. E così dopo un'ottima prestazione a L'intesa vincente con la conquista di ben 12 parole, si sono spalancate le porte della catena finale. Le Sorelle Tro sono dunque arrivate all’UItima Parola con 19.750 euro.

Hanno poi dimezzato per l’ennesima volta fino a giocare per una somma pari a 9.875 euro. Annalisa, Rosella e Carlotta hanno indovinato la terminologia di "intellettuale" e così sono riuscite ad aggiudicarsi il montepremi già al debutto su Rai Uno. Ma nel corso della puntata, Marco Liorni ha commesso una gaffe non da poco. Si è rivolto alle nuove campionesse, chiamandole "fratelle" invece che "sorelle".

Ci ha poi scherzato su, affermando: "Adesso la medaglia d’oro la metto io". E questa frase si riferisce proprio alla medaglia che con ironia viene data ai concorrenti quando inventano una nuova parola. Adesso le Sorelle Tro tenteranno una nuova scalata al montepremi per portarsi a casa questa volta un bottino pieno. Ma di certo troveranno nuovi sfidanti capaci di metterle in difficoltà.