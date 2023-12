Affari Tuoi, "ci paghi due volte il funerale": la battutaccia, finisce in disgrazia

20 dicembre 2023 a

"Con 17mila euro ci fai un funerale doppio, li mettono da parte per quello forse". E' la battuta più raggelante letta su X, l'ex Twitter, tra i tanti commenti alla puntata di martedì sera di Affari tuoi, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto dall'inossidabile Amadeus.

In studio ci sono Carmela, concorrente rappresentante del Trentino Alto Adige proveniente per l'esattezza da Laives, in provincia di Bolzano, e come spalla la sorella Martina. Papà siciliano (da qui il nome) e mamma altoatesina, accento rigorosamente bolzanino, con Amadeus che scherza sulla sorella: "Abbiamo Calogera...". Si entra nel vivo del gioco e quando si arriva al dunque, con tre pacchi ancora da aprire, Carmela delude tutti. In palio ci sono 100mila, 15mila euro e la super-fregatura da zero euro. Il Dottore offre alle due sorelle concorrenti un contentino da 17mila euro. Martina rifiuterebbe ma a decidere è Carmela, che accetta pur di non tornare a casa a bocca asciutta. E qui si scatenano le critiche in tempo reale dei telespettatori sui social.

"Questa partita mi ricorda quando il dottore offrì 20mila euro e nel pacco c'erano 200mila invece", scrive un utente. "Il Dottore di Affari tuoi è un buon giocatore di poker...", gli fanno eco. "O sei prudente e accetti una buona offerta (e oltre i 30 lo è) o vai fino in fondo.Il resto non ha senso", è la perla di saggezza di un altro degli aficionados.

"Una delle peggiori partite di sempre", chiosa un appassionato con evidente memoria storica, salvo correggersi con un divertente post scriptum: "In realtà non lo so, odiavo il programma prima di quest'anno". Altra tirata d'orecchie ai concorrenti: "Anni di Affari tuoi e ancora non hanno capito che non devono accettare l'ultima offerta se è di poco più alta del primo rosso disponibile". E ancora: "Ma come si fà ad accettare 17.000 con fuori 15.000 e 100.000??? La caz***a più grande che abbia mai visto in Affari tuoi".