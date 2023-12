Trio Stellato, "Dietro" e "stretto": delirio totale a Reazione a catena

23 dicembre 2023 a

"Dovremmo chiedere al signor Giancarlo", è il commento divertito su X, l'ex Twitter, di un telespettatore di Reazione a catena. Il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni è ancora in onda, le campionesse Trio Stellato si sono confermate tale ma all'Ultima catena le cose per le tre signore non stanno andando nel migliore dei modi. Alla fine indovineranno l'ultima parola, "Bersaglio", e porteranno a casa sì il montepremi, ma di "soli" (si fa per dire) 2.000 euro.

Poco prima hanno dovuto indovinare un'altra parola, iniziale "A", che lega "Dietro" e "Stretto". E sui social esplode l'ironia, molto maliziosa, di molti utenti che come ogni sera seguono le imprese e gli strafalcioni dei concorrenti. Qualcuno di loro azzarda, sbagliando, la risposta "Abito". Altri, come detto, si fanno molto più arditi e propongono una soluzione tra il sessuale e l'anatomico. E un altro, con memoria storica, fa tornare alla mente il concorrente forse più famoso della Ruota della fortuna, mitico quiz Mediaset condotto da Mike Bongiorno tra anni Ottanta e Novanta. Il signor Giancarlo, appunto.

Chi era costui? Il livornese Giancarlo Pelosini che nel marzo 1995, dopo aver vinto 5 puntate di fila, da regolamento avrebbe dovuto comunque salutare la trasmissione, da trionfatore o meno. E così, quando è arrivato il momento di indovinare la frase misteriosa, dal titolo "Le Amazzoni", al bottino (8 milioni di lire, dopo averne già portato a casa 51 oltre a due crociere) ha scelto la gloria imperitura, diventando anche uno dei video italiani più cliccati su Youtube.

"V_ns_r_ battagli_ _ graz_ _ alla l_r_ f_ga", la frase a cui mancavano ancora due vocali. "Non capisco perché ridete tutti. Mi dica questa frase e stia attento alle vocali", lo esortava a rispondere Bongiorno, sornione, con lo studio in subbuglio. Giancarlo si guarda intorno, sorride sotto i baffi, l'occhio è vispo, quello delle grandi occasioni. E poi si scrive la storia: "Vinsero battaglie grazie alla loro - pochi secondi di fremente silenzio - f*ga". Esplosione in studio, con la valletta Paola Barale in ginocchio e in lacrime. "Ma roba da matti - se la ride anche Mike -. Ma le pare possibile? Ma davvero ha detto così? Ma questo passa alla storia". Detto, fatto. Per la cronaca, Giorgia del Trio Stellato ha preferito andare sul sicuro, indovinando "Angolo".