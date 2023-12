Dai e Dai, ritorno e delirio a Reazione a Catena: "Adesso rosicate", un finale pazzesco

26 dicembre 2023 a

Puntate particolari quelle di Reazione a Catena in questi giorni di festa: ecco Marco Liorni come sempre in onda su Rai 1 con la "Sfida dei campioni 2023", puntate in cui si sfidano i terzetti migliori dell'edizione che sta per concludersi. E tra questi, ovviamente, ecco i Dai e dai, trio livornese tra i più forti e amati di sempre. Marco e i due Simone sono rientrati negli studi di Viale Mazzini, oggi, martedì 26 dicembre, scatenando il delirio tra i fan della trasmissione.

I Dai e dai si sono confermati degli assoluti fenomeni. Si pensi che all'Intesa vincente, la semifinale di Reazione a Catena, hano indovinato la bellezza di 25 parole: cifre da record, come sa chi segue la trasmissione. Ovviamente hanno sbaragliato la concorrenza. "25 parole in 55 secondi. Alla faccia di tutti i pseudocampioni di questa edizione. Vediamo cosa si inventano per non farli trionfare eh", commentava un utente su X.

Dunque l'Intesa finale, l'ultimo gioco, quel gioco in cui secondo diversi "complottisti" che commentano il programma su X, nei giorni in cui erano campioni, sarebbero stati più volte penalizzati. La ragione? Semplice: perché erano troppo forti.

Inutile dire che i Dai e dai hanno vinto anche al gioco finale, azzeccando la parola dell'ultima catena, che era "rovina". E a quel punto, il delirio su X è letteralmente esploso: "Bravissimi! Era semplice, ok, ma se lo meritano dopo l'intesa che hanno fatto"; "Mi sono commosso. Sono completamente fuori di testa", scriveva Paolo; "Prendetevi il mondo che io ve lo", aggiungeva Mary; "Mi immagino gli autori a rosicare", chiosava perfido Gianluca. Ma il commento più gettonato era un semplice "sono i più forti di sempre". Possibile...