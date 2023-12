Amiche in onda, clamoroso a Reazione a catena: "Record non valido"

28 dicembre 2023 a

Questa, onestamente, ci mancava: la rivolta dei telespettatori di Reazione a catena contro la Zot. La vittoria delle Amiche in Onda al Torneo dei campioni con tanto di record storico alla Intesa vincente (30 parole, mai nessuno come le tre ragazze pugliesi dal 2007 a oggi) dà il via alla valanga di critiche degli informatissimi (e spesso assai velenosi) telespettatori del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Premessa: la "Zot" non è una parolaccia, ma una norma del regolamento che prende spunto dallo slang romanesco zottare, che significa "rubare". Nel concreto, il meccanismo prevede per i concorrenti la possibilità di sgraffignare 5 secondi agli avversari e aggiungerli ai propri 60 a disposizione per l'Intesa vincente, creando così una vistosa disparità: 65 secondi per i primi e 55 per gli altri, 10 secondi di differenza che possono pesare eccome nell'economia del match. In parte, proprio la Zot ha favorito il clamoroso record delle Amiche in Onda, che hanno indovinato ben 30 parole contro le 28 dei detentori del precedente primato, i Tre di Denari.

"La Zot va ridotta, se non tolta, perché DIECI secondi in meno sono TROPPI - sottolinea una telespettatrice, dopo aver fatto i complimenti alle campionesse -. quasi invoglia le squadre a non voler risolvere l'ultima zip...". "Sono brave - le fa eco un altro appassionato - ma nulla a che vedere con i Tre di denari, che centrarono 28 parole senza la possibilità di usare sinonimi e senza alcun tempo aggiuntivo". E ancora: "Ma si può fare una RIVOLTA GENERALE su questa cavolo di ZOT?!?? Penalizza chi ha fatto meglio, è inspiegabile che sia stata tenuta".

Addirittura, c'è chi cronometro in una mano (ma non si tratta di uno dei componenti dei Tieni il tempo...) e calcolatrice nell'altra si è preso la briga di paragonare le due prestazioni: "Per essere pignoli, il record dell'intesa vincente rimane ai Tre di Denari che fecero 28 parole in 60 secondi (media di una parola ogni 2,14 secondi), mentre le Amiche in Onda hanno trovato 30 parole in 65 secondi (una ogni 2,17 secondi)". "Record fasullo - gli fa eco un altro, con toni decisamente più caldi -, in quanto le condizioni non sono paragonabili". "Se vogliono fare una cosa seria, ma non credo, dovrebbero dare le stesse parole a entrambe le squadre", "Comparare record non ha senso: primo perché le parole da indovinare erano ovviamente diverse, secondo perché ora si possono usare anche i sinonimi".