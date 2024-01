L'eredità, "non ho capito". Nicolò fa il gioco sporco?

12 gennaio 2024 a

a

a

Ma Nicolò sta facendo un gioco sporco a L'Eredità? Il sospetto dei telespettatori che ogni sera seguono su Rai 1 il quiz del preserale condotto da Marco Liorni e lo commentano in tempo reale a puntata ancora in onda è concreto.

Partiamo da un presupposto: il campione è apprezzatissimo per l'avvenenza fisica, così come il suo rivale e sfidante con cui da inizio settimana sta condividendo le puntate come previsto dal nuovo format del quiz. "Questa ghigliottina divisa tra Daniele e Nicolò devo dire che mi sta facendo impazzire l'ormone", è il commento di una fan che ben riassume il clima sui social che sfiora l'isteria collettiva (maschile e femminile).

"Si arrampicano sui vetri, ma colore?!": Nicolò, scoppia la bufera a L'Eredità

Nello specifico, Nicolò giovedì sera è arrivato a giocarsi 10.625 euro dopo una serie di errori, fallendo però: il ragazzo non è riuscito a indovinare "colore", la parola-chiave che lega gli altri indizi, "Articolo", "Riprendere", "Tendenza", "Tono", "Bagno".

Sotto accusa, come spesso accade, le scelte degli autori: "Giochi con regole ridicole", contesta un telespettatore. "Ma dai su queste parole tutte sconnesse... Nicolò non è tutto sto genio ma comunque è difficile ogni sera sta Ghigliottina...". Critiche anche per il padrone di casa. "Secondo me Liorni non sa portare i concorrenti verso la risposta esatta", "Sì Nicolò tranqui... Le hai sbagliate tutte e ora puoi anche sbagliare la parola, comunque queste Ghigliottine un po’ senza senso...", "Questo ha vergogna di sbagliare e Liorni che lo asseconda".

L'Eredità, "più difficile no?": bufera su Daniele, cos'è successo | Guarda

Molti commentatori mettono poi l'accento sul gioco dei 100 Secondi: "Già solo per il fatto che un concorrente perda secondi perché non capisce la domanda fa capire quanto sia ben congegnato", "Liorni... Quando gli dici l'ultima parola deve partire il tempo... Non è che gli fai la ramanzina e gli ripeti le parole... Altrimenti è 1 minuto e 30 secondi... Eh!!".

Per qualcuno, però, è tutta una strategia di Nicolò: "Furbo eh a far finta di non sapere la risposta e a richiedere la domanda com'è formulato sto gioco non mi piace", "Nicolò furbacchione che con 'non ho capito la domanda' erode secondi", "Ma ha usato il doppio dei secondi, per fargli ripetere la domanda... ma scusa", "Il trucco per rimanere in gioco: non ho capito la domanda", "Ma perché fate della dietrologia sulle risposte non immediate dei concorrenti? Mica lo sanno quanti secondi gli mancano!! E basta!", prova a difendere il campione un utente. Una voce isolata, però.