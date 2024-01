L'Eredità, bufera dopo la risposta di Nicolò: "Si arrampicano sui vetri"

11 gennaio 2024 a

A L'Eredità il protagonista assoluto di questa puntata di giovedì 11 gennaio è Nicolò. Arrivato alla ghigliottina con un buon gruzzoletto ha di fatto sciupato tutto raccogliendo così per la parola finale solo 10mila euro. E così all'appuntamento con la risposta decisiva di fatto è arrivato un po' confuso. Sui social in tanti hanno puntato il dito contro le dritte di Marco Liorni che di fatto, secondo alcuni utenti di X "allontanerebbe il concorrente dalla soluzione vincente".

E così Nicolò con le parole "articolo", "riprendere", "tendenza", "tono" e "bagno" si è giocato l'opportunità di mettere le mani su 10.625 euro. La risposta corretta era "colore", ma Nicolò non è riuscito a centrare l'obiettivo. Sui social si è scatenata la bufera con commenti feroci sulla scelta delle parole da legare con quella finale: "Ogni sera la ghigliottina è sempre più difficile, mah", scrive un utente.

Un altro invece afferma: "Ma con 'articolo' e 'bagno', il povero Nicolò come poteva mai pensare a 'colore?'"?. E ancora: "Bagno di colore? Sarà ma si arrampicano sui vetri", scrive un altro utente. Insomma la parola "colore" ha scatenato e non poco il dibattito sui social. Per Nicolò niente da fare anche questa sera. Proverà domani a portare l'assalto al montepremi. Ma di certo gli servirà una ghigliottina più semplice...