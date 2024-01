L'Eredità, "più difficile no?": bufera su Daniele, cos'è successo

11 gennaio 2024 a

Nuovo giorno, nuova puntata de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1 in fascia pre-serale. Il seguitissimo programma che precede il Tg ha un affezionato pubblico che spesso commenta quanto succede in puntata in diretta sui social, soprattutto sulla piattaforma X. A far accendere la polemica, questa sera, una parola in particolare, cioè "sdilinquirsi", capitata a una concorrente durante la fase del duello. Significa sentirsi venire meno per il languore o anche comportarsi in modo svenevole e sdolcinato, lasciarsi andare a moine eccessive e fastidiose. In molti, però, hanno parlato sull'ex Twitter di un termine troppo difficile, impossibile da indovinare.

Se da una parte, quindi, c'è chi ha sottolineato questo aspetto, dall'altra c'è chi ci ha visto anche qualcosa in più: un modo per dare vantaggio all'altro concorrente in gara, Daniele. "Sdilinquirsi??!!?? Daniele è obiettivamente favorito #leredita", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Hanno visto Daniele in difficoltà e hanno dato una parola impossibile alla rivale mah #leredita". E ancora: "Comunque questi duelli sono sempre impari #LEredità", oppure: "Più difficile no???". I commenti di questo tipo sono stati davvero tanti: "Come far perdere una concorrente #leredita"; "Sdilinquirsi è un po' troppo"; "Non ne hanno trovata una più difficile".