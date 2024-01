Affari Tuoi sotto accusa: "Ma come si fa?", i numeri che scatenano i telespettatori

14 gennaio 2024 a

Il programma più visto nell’access prime time è Affari Tuoi. La trasmissione condotta da Amadeus sfiora infatti i 5 milioni di spettatori (4 milioni 822 mila) e raggiunge il 25.3 per cento di share nella serata di sabato 13 gennaio. Un risultato, quello ottenuto su Rai 1, condiviso con i tanti fan sui social. "Anche il sabato il programma più visto di tutta la televisione italiana è Affari Tuoi di Amadeus, con oltre 4.822.000 spettatori e il 25,26% di share su Rai 1", è il contenuto del tweet sul profilo ufficiale del programma.

In molti hanno condiviso il successone, commentando: "Affari tuoi si ama", fa sapere una telespettatrice alla quale ne fanno eco altri: "Io guardo Affari Tuoi programma simpatico e divertente non come quella vecchia noia di Striscia La Notizia", "Affari tuoi è Affari tuoi punto".

Eppure non tutti sono d'accordo: "Io sinceramente - spiega una utente del web - affari tuoi lo guardo solo sabato e domenica perché durante la settimana ci sono altri programmi che preferisco". Ma c'è anche chi ci va giù più pesantemente: "Come si fa a passare un'ora tutte le sere a guardare #AffariTuoi che obnubila le menti? 100.000 volte meglio C'è Posta Per Te".