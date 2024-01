Affari tuoi, il dramma di Francesca: quanti soldi ha "bruciato"

19 gennaio 2024 a

La partita più surreale di sempre ad Affari tuoi? Ne sono abbastanza sicuri i telespettatori del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus, che hanno assistito alla debacle della concorrente Francesca da Gorizia, rappresentante del Friuli Venezia Giulia.

La pacchista "promossa" è accompagnata dal marito Maurizio, il vero artefice secondo molti della amarissima delusione finale. La coppia è sposata da 15 anni, "però stiamo insieme dal 1999", precisa orgogliosa la signora. Un'unione che forse verrà messa in crisi, ironizzano gli appassionati più maliziosi, da quanto accaduto in studio.

La bella Francesca e il consorte sono tornati sì a casa con 16mila euro, dopo aver accettato l'offerta del Dottore. Ma hanno poi scoperto che nel pacco che avevano in mano c'era la bellezza di 100mila euro. Dopo qualche secondo di sconforto, con le facce dei due concorrenti stravolte dalla delusione, la moglie ha provato a rincuorare tutto: "Ma io sono felice eh". Sguardo ed espressione però tradivano un'amarezza di fondo difficile da cancellare in pochi secondi.

Ad aggiungere il rimpianto il fatto che pochi minuti prima marito e moglie avevano rifiutato un'altra offerta del Dottore, di 44mila euro. Non tantissimi, forse, ma comunque il triplo del bottino finale. Anche se qualcuno analizza a mente fredda: "La scelta di rifiutare 44.000 prima e accettare 16.000 dopo aveva perfettamente senso. I 44.000 sono stati rifiutati quando su 5 pacchi, c'era il 40% di probabilità di prendere almeno 100.000. Una volta rimasti con 3 pacchi blu e uno rosso, rifiutare era rischioso".

Tutti, ma proprio tutti, danno però la colpa dell'esito finale al povero Maurizio, che ha consigliato alla moglie di accettare e non rischiare di restare a mani vuote, anche se 16mila euro non sono una cifra in grado di cambiare la vita. "Tutta colpa del pir***a del marito", suggerisce un utente su X, l'ex Twitter. E ancora: "Comunque non portatevi i mariti ad Affari Tuoi che non servono a nulla", "Cose dell'altro mondo... E comunque la colpa è del marito, lei sarebbe andata avanti", "Avrei tirato il pacco in testa al marito", "Grazie al marito ha fatto una partita di m***a, ovvio che aveva i 100mila gli ha offerto subito 40.000 e poi 44.000".