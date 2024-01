Affari Tuoi, Marisa e la frase sussurrata: "Te lo avevo detto!", il marito fatto a pezzi

18 gennaio 2024 a

Ad Affari tuoi c'è un dettaglio che a molti è sfuggito e riguarda la puntata di martedì 16 gennaio. Protagonista della corsa tra i pacchi Marisa che si è portata a casa, insieme al marito 100mila euro. Di fatto la partita è volata via liscia con la concorrente che ha fatto fuori quasi tutti i pacchi blu arrivando poi all'ultimo miglio con due pacchi, quello da 100mila e quello da 200mila euro. Il dottore ha offerto 100mila euro prima dell'ultimo colpo, una delle offerte più consistenti mai viste nel corso di una puntata. Offerta poi rifiutata. Ma quando mancava un soffio alla fine della partita, la concorrente ha deciso di chiamare il pacco 20 dove all'interno c'erano 200mila euro. Una mossa che a quanto pare non è stata gradita dal marito che ha sussurrato: "Te lo aveo detto di tenerlo".

Il piano era quello di mantenere in gioco il pacco per poter poi in tal caso sfruttare l'eventuale cambio offerto dal dottore. Ma Marisa ha fatto di testa sua e ha bruciato così i 200mila euro. Alla fine i due sono andati via con 100mila euro, una cifra da record ma di certo al marito sarà rimasto l'amaro in bocca per quel malinteso che in pochissimi hanno notato e che ha messo fuori dal gioco il pacco più pesante rimasto sul banco dei pacchisti.

Il gioco in coppia spesso può esporre il concorrente a questo tipo di rischi. In tanti evitano di influenzare chi gioca con frasi o suggestioni. Ma se Marisa avesse ascoltato il marito, il bottino probabilmente sarebbe stato più cospicuo.