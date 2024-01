Affari tuoi, Francesca e Maurizio perdono 100mila euro: la loro faccia

19 gennaio 2024 a

Basta vedere la faccia di Francesca e del marito Maurizio quando "scavicchiano" il pacco e scoprono quanti soldi hanno bruciato per capire come la puntata di Affari tuoi sia finita malissimo. Una delle più surreali degli ultimi anni del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus, sentenziano i telespettatori che commentano la puntata di giovedì in tempo reale su X, l'ex Twitter. E nessuno di loro sembra essere dispiaciuto per l'esito della partita. Anzi, danno tutti la colpa alla moglie e al consorte, giudicato senza mezze misure "un pir***a".

La serata è da montagne russe. La concorrente proveniente dalla provincia di Gorizia, rappresentante della regione Friuli Venezia Giulia, rifiuta ben due offerte del Dottore, prima 40mila euro e poi 44mila euro. Arrivata al momento clou, su pressione del marito con cui è sposata da 15 anni ("Ma stiamo insieme dal 1999", precisa lei con una certa soddisfazione") , accetta l'ultima offerta dagli autori, "appena" 16mila euro. E già qui ci sarebbe da discutere, visto il downgrade.

La beffa vera, però, è data dal fatto che (per la terza sera consecutiva, forse un record nella storia del programma), il pacco in mano alla concorrente conteneva 100mila euro. Quando Francesca e Maurizio lo aprono, dopo aver accettato l'offerta del Dottore, la loro espressione è di delusione e sconforto.

Occhi chiusi, il sorriso per il gruzzoletto portato a casa che si spegne immediatamente, a fronte del rammarico per una vincita ben più generosa in grado di cambiare, effettivamente, molte cose nella loro vita quotidiana. "Ma io sono felice eh", spiega la signora quasi per scusarsi dello scarso entusiasmo, con lo stesso Amadeus rimasto decisamente di sasso. Nessuno dei telespettatori però le crede, e su X è diventato virale lo screenshot della faccia della friulana stravolta.