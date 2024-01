Affari tuoi, "un pir***a": Francesca, la rivolta contro il marito

19 gennaio 2024 a

a

a

Tutta colpa "di quel pir***a del marito". Come al solito non ci vanno giù leggeri i telespettatori di Affari tuoi che commentano in tempo reale la puntata su X. l'ex Twitter. Nel mirino ci finisce il povero Maurizio, consorte della "titolare" Francesca. La signora, pacchista in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia e proveniente dalla provincia di Gorizia, viene promossa a concorrente e ci tiene subito a precisare di essere sposata da 15 anni, "anche se stiamo insieme dal 1999".

Una unione solidissima che durante la puntata sembra dare prova di grande intesa. Ma che in gioco frana sul più bello, scatenando le perfide ironie degli appassionati sui social. Accade che la concorrente friulana, dopo aver rifiutato ben due offerte del Dottore (prima 40mila euro, poi addirittura 44mila euro) e con un doloroso cambio pacco (aveva in mano 300mila euro, ma ha permutato la scatola) si ritrovi a dover scegliere tra 1 euro e 100mila euro. Il Dottore ha gioco facile a giocare al ribasso, offrendo 16mila euro. Molti su X la invitano a provare il tutto per tutto, "o la va o la spacca", vista la somma non proprio esorbitante. Ma su pressione del marito, Francesca accetta la somma per poi scoprire di avere nel suo pacco proprio 100mila euro. La faccia di marito e moglie al momento di scavicchiare diventa virale: un mix letale di delusione e rimpianto.

Affari tuoi, il dramma di Francesca: quanti soldi ha "bruciato"

E su X si scatena la bagarre contro Maurizio: "Ma perché ste ragazze si portano dietro sempre il marito che fa accettare le offerte!!!", chiosa un appassionato. "Tutta colpa del pir***a del marito", esagera un altro. "Comunque non portatevi i mariti ad Affari Tuoi che non servono a nulla", "Cose dell’altro mondo... E comunque la colpa è del marito, lei sarebbe andata avanti", "Avrei tirato il pacco in testa al marito", "Grazie al marito ha fatto una partita di m***a, ovvio che aveva i 100mila, gli ha offerto subito 40.000 e poi 44.000". "Io sono una che si accontenta - è la sentenza finale di una signora -. Una tirchia. O una pavida. Ma 16mila no, non li avrei mai presi. Sono pochissimi, ci rinuncio senza pensieri".