Affari tuoi, Antonio vince? "Due pacchi rossi vicini...", sospetto clamoroso

Ad Affari tuoi non è solo questione di fortuna, ma pure di numeri. Una cabala catodica sottolineata da un telespettatore del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus. L'occasione è la partita, pazzesca, di Antonio da Porto Recanati, concorrente in rappresentanza delle Marche in studio con la moglie Marika.

La serata comincia nel peggiore dei modi: dopo 13 serate da pacchista, il concorrente debutta chiamando 5 pacchi rossi tra i primi 6, compreso quello con dentro i 300mila euro. Per i meno esperti, significa essersi bruciato 5 opportunità di vincita "importante", visto che nei pacchi blu ci sono cifre irrisorie quando non beffarde, a partire dagli zero euro tondi tondi. Tutto sembra volgere al peggio, Antonio e Marika sono sempre più sconsolati, Amadeus sembra provare una fitta al cuore ogni qual volta gli altri pacchisti aprono la loro scatola.

Quando il Dottore, forse impietosito, offre prima 33mila e poi 10mila euro, considerato l'andazzo tutti sembrano tifare per il "sì", ma moglie e marito dimostrano coraggio (o forse testardaggine) e tengono duro, puntando tutto sul pacco che hanno in mano, il 14. Si arriva così alla scelta finale. Da un lato 50mila euro, dall'altro proprio zero. Il pacco 14 del concorrente ("L'anno in cui ci siamo sposati, il numero che avevamo al provino", ricordano) del concorrente contro il pacco 2 del pacchista Thomas, "che in genere prende sempre pacchi rossi, per coincidenza", ricorda Amadeus.

Un pacchista fortunato, insomma. Ma a casa, tra gli spettatori che commentano in tempo reale su X, l'ex Twitter, c'è chi nota: "Può esse che hanno i 50mila perché nell'1 ci stavano 300mila quindi non penso che ci stanno due rossi alti vicini. A sto punto penso che ci sia più lo zero nel 2". Sensazioni, ovviamente. Ma giuste: perché è nel pacco 14 che ci sono i 50mila euro, per la gioia sfrenata di Antonio, Marika, Amadeus e tutti gli appassionati.