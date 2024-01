Affari tuoi, la partita sciagurata del Dottore: Rai sbancata

20 gennaio 2024 a

La puntata da sogno del Dottore si trasforma in un incubo. Si scherza, ovviamente, ma quanto andato in onda venerdì sera ad Affari tuoi, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus, è stata una vera e propria giostra di emozioni. Ad avere la peggio, il misterioso "tentatore" che dalla regia cerca di convincere i concorrenti a ritirarsi, offrendo sempre meno di quanto potrebbero ancora vincere.

A giocare per 300mila euro è Antonio da Porto Recanati, dalle Marche. Dopo 13 puntate da pacchista viene sorteggiato come concorrente e ad accompagnarlo in studio c'è la moglie, Marika. Il loro inizio di partita è forse il peggiore che lo stesso Amadeus ricordi: primi sei pacchi aperti, cinque scatole rosse scartate. La prima in assoluto, la numero 1, conteneva proprio 300mila euro. A tutti viene spontaneo pensare: va bene, finiamola qua. Ma Antonio, un po' per onor di firma un po' per sanissima tigna, decide di tenere duro.

Il Dottore ha buon gioco e offre 33mila euro quando di pacchi da aprire ne restano appena quattro: due blu, con 20 e zero euro, e due rossi, con 50mila e 200mila euro. La partita, da semicompromessa, è aperta e il concorrente marchigiano tenta il tutto per tutto. Ascolta il consiglio di Marika e rifiuta. Il Dottore però se la ride, visto che il pacco successivo scelto dai concorrenti è quello che contiene 200mila euro.

Marca male, insomma, e così il Dottore può offrire al ribasso 10mila euro. Sembra fatta, con le casse Rai a beneficiarne. Ma Antonio spiazza tutti e rifiuta ancora. Si arriva così a due pacchi da aprire: da un lato 0 euro, dall'altro 50mila. Il Dottore, immaginiamo disperato, ricorre al "cambio" ma marito e moglie si fidano del loro "14", lo aprono e si portano a casa i 50mila euro. Brindano tutti. A parte il Dottore, ovviamente.