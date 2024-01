L'eredità, "roba oscena. Levategli il vino": Ghigliottina, un caso clamoroso

21 gennaio 2024 a

a

a

A L'Eredità "dopo le vincite enormi del dottore, hanno chiuso i rubinetti". Ne sono convinti molti telespettatori del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, e sulla battuta ricorrente ("Questi qua i soldi non li vogliono dare più") si aggiungono pure i complottismi: "Volete solo far vincere Daniele! La parola per Marco era incomprensibile nei loro abbinamenti!!".

La rivolta in tempo reale, con i commenti degli utenti scatenati su X, l'ex Twitter, è impressionante. Ricapitoliamo. Alla Ghigliottina finale arriva ancora una volta Marco, che grazie al nuovo format è uno dei concorrenti abituali degli ultimi giorni. In gioco ci sono 22.500 euro e le parole-indizio sono "spada", "metodo", "cielo", "nastro" e "luminosa" La soluzione è difficile, e quando Liorni rende nota la risposta corretta, "striscia", è il putiferio sui social.

"Autori de L'Eredità la STRISCIA ve la siete fatta di roba buona", azzarda un appassionato con una battutaccia. "Mamma mia che abbinamenti osceni stasera", "Mamma mia! A che livello di ingarbugliamento mentale-verbale degli autori siamo arrivati!", "Impossibile da indovinare la Ghigliottina stasera", "Ma gli autori ci sono o ci fanno? Ghigliottina del piffero!", "Ma chi le pensa le parole per la ghigliottina?? Tutte le sere tirate e impossibili!", "Ma chi le studia le nuove ghigliottine? Sono penose", "Suggerisco di portare via il fiasco agli autori", "Ma spada con striscia?", "Il metodo della striscia??? Ma dove, come, quando??? Bah!", "Ghigliottina con il solito NON-SENSE!".

Alla fine, però, a uscirne peggio è la povera Lucia da Barletta, approdata ai 100 secondi e protagonista di qualche strafalcione, come il "Battisti" come risposta a chi fosse il terzo componente del trio che ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987, insieme a Morandi e Ruggeri. "Comunque il campione di stasera (Marco) non è tutta questa simpatia - chiosa un telespettatore -, ma chi è andata ai 100 secondi è proprio scema". E buona serata a tutti.