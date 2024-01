L'Eredità, la folle teoria sui concorrenti: "Sono imparentati..."

21 gennaio 2024 a

a

a

A L'Eredità la nuova protagonista è Federica. Nella puntata andata in onda sabato 20 gennaio, la concorrente per la prima volta ha avuto accesso alla ghigliottina. Una ghigliottina molto contestata sui social. Le parole che hanno composto la catena finale sono le seguenti: aperto, termini, comune, soldi e falso. La concorrente ha scelto di legarle con "discorso". Ma la risposta esatta, come ha rivelato Marco Liorni, era "problema". E così sui social in tanti hanno contestato questa scelta da parte degli autori affermando che la parola "bilacio" aveva diversi punti in comune con i termini della catena finale.

E su X qualcuno si è anche scagliato contro il tentativo di Federica di legare "soldi" a "discorso": "Dire discorso di soldi è davvero da maleducati". Ma altri utenti hanno contestato il gioco che precede la ghigliottina, i "100 secondi": infatti Federica con poche risposte ha avuto accesso al gioco finale nonostante il filotto di Daniele.

L'Eredità, "era impossibile": Federica alla Ghigliottina? Si scatena la polemica

E così apriti cielo: "Ma che è sto gioco per accedere alla ghigliottina? Veramente scandaloso", ha scritto un utente. Poi c'è chi addirittura monta finti complotti: "Chissà perché a volte ho la sensazione che certi partecipanti siano imparentati con qualcuno...E giochi pilotati". Insomma, come sempre l'Eredità fa discutere parecchio i social che si divertono a commentare ogni mossa di ogni singolo concorrente. Un Eredità minuto per minuto xhe appassiona milioni di telespettatori anche su X.