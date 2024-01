L'Eredità, la risposta terribile di Lucia: gelo in studio

21 gennaio 2024 a

a

a

Male male male. Se ci fossero ancora Mike Bongiorno e la mitica signora Longari, si potrebbe dire che la concorrente dell'Eredità è caduta sul Battisti. E' clamoroso lo strafalcione di Lucia, 25 anni, da Barletta, arrivata fino alla prova dei 100 secondi.

Marco Liorni, conduttore del quiz del preserale di Rai 1, le porge la fatidica domanda: "Chi vinse il Festival di Sanremo nel 1987 in trio con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri?". Lucia è visibilimente annichilita dall'interrogativo, l'occhio è vitreo, la mente vuota. Ed è a quel punto che, sciaguratamente, dalla gola le esce il nome di Lucio Battisti.

"Scusate ma è bilancio": Federica risponde e si scatena la bufera

Premessa: la concorrente nel 1987 non era ancora nata, e non è detto che conosca a menadito né la storia del Festival né quella della musica leggera. Ma l'errore, per qualsiasi appassionato, è tremendo. E probabilmente lo sa anche la ragazza, che in piena confusione risponde a casaccio scuotendo già la testa, ben sapendo dunque di dare una risposta solo per non fare scena muta.

Detto questo, il trio composto da Morandi, Ruggeri e Umberto Tozzi è una delle pagine più celebri della storia dell'Ariston, così come la canzone che trionfò in quell'edizione, Si può dare di più. Senza contare che il grandissimo Lucio Battisti, dagli anni Ottanta in avanti, e fino alla morte, ha rinunciato a concerti e apparizioni pubbliche di qualsiasi tipo. Evitiamo di riportare qua i commenti dei telespettatori che commentano in tempo reale le puntate della trasmissione su X, l'ex Twitter. In questo caso no, non si potrebbe sfottere di più.