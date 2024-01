L'Eredità, "non è neanche più divertente": scoppia la polemica

24 gennaio 2024 a

È di nuovo Daniele il campione de L'Eredità che accede alla fase della Ghigliottina. Purtroppo però anche questa sera non riesce a portare a casa il montepremi. Nella puntata del game show condotto da Marco Liorni questa sera su Rai 1, la super sfida prima della fase finale del gioco è avvenuta tra Daniele e Cesario: il primo, che da qualche sera a questa parte sembra imbattibile, è in gara dai primi di gennaio, mentre il secondo ha giocato ieri la sua prima ghigliottina. Al gioco dei 100 secondi, però, è stato Daniele ad avere la meglio. Cesario tornerà domani per tentare di recuperare il titolo. “Che sfida! Proprio sul gong! Bravo Daniele, andiamo alla ghigliottina”, ha detto il conduttore.

“Daniele, qui in studio tifano tutti per te”, ha poi aggiunto Liorni. Le cinque parole-indizio erano UOMO, SOTTO, VEDERE, TRE e CALENDARIO. Dopo aver dimezzato varie volte, Daniele è riuscito a giocare per poco più di 10mila euro. Alla fine ha provato a dare GAMBA come risposta. Purtroppo per lui, però, la risposta esatta era STELLE. La puntata è stata, come al solito, molto chiacchierata sui social. Qualcuno, in particolare, si è lamentato del fatto che sempre le stesse persone arrivino alle fasi finali del gioco. Qualcuno per esempio su X ha scritto: "Cioè ormai non è neanche più divertente far tenere sempre le stesse persone, cambiate un po' giro". Qualcun altro: "Ancora lui c'è?". E ancora: "Domani di nuovo gli stessi tre, mi raccomando".