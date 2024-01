Domenica In, il ritorno di Iva Zanicchi: perché Mara Venier suda freddo

26 gennaio 2024 a

a

a

Tavola apparecchiata per la prossima puntata di Domenica In, quella di domenica 28 gennaio, il regno di Mara Venier, il contenitore pomeridiano in onda su Rai 1 e da anni leader nella sua fascia d'ascolti. Televisori sintonizzati, come sempre, a partire dalle 14.

E nel frattempo filtrano le indiscrezioni sulla puntata che sarà, sulle ore di intrattenimento che sono state plasmate. Le anticipazioni vengono rilanciate dal sito specializzato TvBlog, che dà conto di un attesissimo ritorno a Domenica In: quello di Iva Zanicchi.

La vulcanica aquila di Ligonchio ripercorrerà la sua carriera musicale, parlando anche dei suoi Festival di Sanremo, il tutto a ridosso dell'edizione 2024 della kermesse dell'Ariston. Poi la parte più privata, i dolori e le sfide, la battaglia che sta affrontando al fianco di Fausto Pinna, il suo compagno che è malato: l'ultima volta in cui la Zanicchi ne ha parlato di Pinna fu da Silvia Toffnain lo scorso anno a Verissimo.

Grande attesa anche per le battute, le barzellette e le sparate che per Iva Zanicchi sono un vero e proprio marchio di fabbrica, boutade spesso ai "limiti della censura". Insomma, un'ospitata attesissima e che come sempre saprà catalizzare l'attenzione dei telespettatori.

Tra gli altri ospiti, vengono segnalati Donatella Rettore, Bobby Solo, Nicola Di Bari, Robertino e Donatello. un cast d'eccezione per un'altra grande puntata di Domenica In.