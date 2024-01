Domenica in, Biagio Antonacci: "Non sono riuscito a dirglielo sul letto di morte"

22 gennaio 2024 a

a

a

Ospite di Mara Venier a Domenica in, su Rai uno, nella puntata del 21 gennaio, Biagio Antonacci si è raccontato e ha parlato della sua vita, in particolare del rapporto con suo padre a cui - ha confessato - non è mai riuscito a dire "ti voglio bene".

"Ci sono dei genitori che hanno un rapporto amorevole coi figli, ma che non ci mettono probabilmente tutto, nel senso, hanno sempre un po', anche di timidezza - ha detto il cantante - ecco, io la chiamo timidezza, perché il bene c’era, è chiaro, ma la timidezza di dire a tuo figlio magari ’bravo, ti voglio bene', fargli un complimento Io non ho mai ricevuto questo da mio padre".

"Prima volta", a 73 anni: come si presenta in studio la Venier, Asia Argento si scatena | Video

Quindi Biagio Antonacci ha detto ancora: "Sapevo che veniva ai miei concerti e piangeva, ma non mi ha mai detto ’bravo, hai fatto bene, è stata una bella cosa', non riusciva a dire ’ti voglio bene' ma neanche a me". E ha aggiunto il cantante: "Quando era sul letto di morte che stava morendo, io glielo volevo dire, ma avevo paura di fargli capire che erano gli ultimi giorni e me lo sono tenuto dentro".

"Vai a quel paese". Romina Power e Mara Venier, che imbarazzo a Domenica In (davanti ad Al Bano)

"E così con i miei figli, nella mia vita, ho sempre cercato di… Forse ho esagerato io, 'ti voglio bene, ti voglio bene, ti amo, ti voglio bene’", ha concluso Biagio Antonacci, "perché non volevo, non vorrei, arrivare a quel punto di non aver regalato, una sensazione così bella come il bene, non averlo detto, a un pezzo della tua generica, della tua storia…".