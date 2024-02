Affari tuoi, "pacco 9 Liguria". Francesca e Barbara, si scetena il caos

02 febbraio 2024 a

"Pacco 9: Liguria". Basta la chiamata di Francesca e Barbara, le due sorelle protagoniste dell'ultima puntata di Affari tuoi, quiz dell'access prime time di Rai 1, per scatenare il padrone di casa Amadeus e i telespettatori che seguono e commentano lo show da casa, attraverso X.

Appena viene nominata la Liguria, Ama si cala pienamente nel clima Festival di Sanremo e parte in quarta: "Liguria! Martedì prossimo inizia il Festival di Sanremo! Meravigliosa Liguria! Meravigliosa Liguria! Non vedo l'ora di farvi sentire le 30 canzoni, bellissime". L'auto-spot del conduttore e direttore artistico del Festival viene accolto dai commenti ironici di molti appassionati.

"Rivendendo il video ha citato la canzone di Annalisa, Sanremo, la Liguria, le 30 canzoni in gara ma non chi si siederà alla poltrona di Alba Parietti quest’anno", "Citare Sanremo, le trenta canzoni in gara chiamando la Liguria", "Questo accostamento sinceramente, Liguria, Sanremo: la mente di Belzebù", "Solo ora sto realizzando che fra una settimana Amadeus non utilizzerà più Due Vite ma la nuova canzone vincitrice di Sanremo".

C'è anche chi non ha ancora fatto il callo a uno dei problemi tecnici di questa stagione, cioè gli sbalzi audio: "Io quando parte dal nulla a tutto volume Claudio Baglioni che urla a tutto (x15) cuore", "A TUUUUUUTTO CUOOOOREEEE ma quando comincia e finisce?!". Ragion per cui c'è chi velenosamente commenta: "Credo che Affari Tuoi faccia il suo picco d’ascolti tra le 21 e 20 e le 21 e quando si decide a togliere il disturbo e dare spazio a Doc - Nelle tue mani 3".

E la gara? La dinamica tra le due sorelle sarde ha entusiasmato i fan. "Escono i 200.000. Barbara super felice 'Vieni quaaa fatti abbracciareee'". "La sorella voleva morire perché voleva andare avanti", "Troppo felice per loro. Con 3 rossi accettano 28mila, usciti i 200mila. W la Sardiniaaaaa sempre!", "Vedere queste due sorelle giocare mi ha messo un misto di tristezza e tenerezza in corpo perché avrei tanto voluto anche io una sorella con cui avere un bel rapporto così; che dire, sono contentissima della vincita me lo sentivo che non avevano loro i 200 menomale", "Adesso la ABBRACCI la sorella eh ? Cara mora se era per te non vincevate un tubo...", "L'emozione della sorella che non riesce nemmeno a muoversi. Bellissima partita! In bocca al lupo a queste sorelle e i loro figli".