Affari Tuoi, Francesca accetta l'offerta: "Che faccia fa la sorella"

Ad Affari Tuoi la partita di Barbara e Francesca dalla Sardegna è davvero mozzafiato. Le due sorelle, nella puntata andata in onda questa sera giovedì 1 febbraio, hanno fatto fuori buona parte dei pacchi blu. Dopo aver rifiutato divrese offerte non si fermano nemmeno davanti a quella di 22mila euro. La rifiutano nella battute finale e prseguono fino alla fine. Sul campo ci sono ancora i pacchi da 200mila da 15mila e 5mila. Francesca rifiutando i 22mila euro ha confessato che il nipote è un bimbo con una grave malattia genetica. Ed è per questo motivo, afferma Francesca "puntiamo a una cifra molto più alta".

Un messaggio che ha emozionato e non poco il pubblico presente in studio. E così la gara riprende e viene aperto il pacco 17: dentro ci sono 100 euro. E dunque la strada sembra spianata verso un pacco rosso. Ma qualcuno sui social critica la scelta di Francesca e soprattutto della sorella: "Io non so se avrei il coraggio di rifiutare cifre oltre i 20.000 se avessi delle storie e dei problemi cosi grossi dietro.. pur essendoci i 200.000", scrive un utente.

E ancora: "Per le cure di un figlio devono vincere un programma a premi, spacco tutto". A questo punto però arriva la telefonata del dottore con un'altra offerta, questa volta da 28mila euro ma con il pacco da 200mila ancora in gioco. E così Francesca questa volta decide di accettare. Ma qualcuno sui social fa notare: "La sorella non è per niente contenta". Discuteranno poi a casa con calma. Intanto tornano in Sardegna con un ottimo bottino. Di certo nel pacco numero 5 che avevano tra le mani non c'erano i 200.mila euro.