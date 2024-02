L'Eredità, "Francesca non ha osato": gli autori l'hanno fregata?

09 febbraio 2024 a

Applausi per Francesca, nuova campionessa de L'Eredità, e sonori "buuu" per gli autori del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. La giovane concorrente sorprende il "dominatore" Giuseppe e arriva dritta dritta alla Ghigliottina, dove però si scontra con le insidie della parola chiave, che si rivela essere "Bolla" ma che non convince all'unanimità i telespettatori.

"Bolla??? Oggi non vogliono pagare", suggerisce un appassionato su X, l'ex Twitter. "Sfortunata… L’aveva capita, ma non ha osato scriverla!", sospetta un altro. "La bolla sulla lingua? Una vera perla!", Ma bolla con lingua? Può capitare, ma mica solo sulla lingua...", sono solo due delle molte contestazioni.

Francesca arriva a giocarsi 47.500 euro, non pochi. Le cinque parole che fungono da indizio sono "Messa", "Vetro", "Lingua", "Calore" e "Trasporto". Trai telespettatori, c'è chi azzarda "Fuoco" e chi "Terra". Come detto, però, la risposta giusta è "Bolla" indovinata da pochissimi. E tra questi purtroppo per lei non c'è la campionessa.

"Bolla di trasporto? Normalmente: bolla di accompagnamento oppure documento di trasporto", sottolinea uno spettatore. "Un'altra cac***ta di Ghigliottina - taglia corto un altro, meno educato -: bolla sulla lingua e bolla nel vetro sono assolutamente non specifiche, praticamente una bolla può stare in 800mila posti. Andava molto meglio fuoco", "Peccato, l'aveva indovinata penso... con fuoco", "Quando fanno la Ghigliottina gli autori dovrebbero come minimo fare degli accoppiamenti a senso unico, non per cui è possibile trovare altre due tre opzioni valide", "Una bolla sulla lingua. Ma annatevene affanc***lo!". Restano gli apprezzamenti per la nuova campionessa: "Ci sta, ma non ho mai visto un campione preparato e educato come Giuseppe!", "Questa è arrivata e l'ha messa al carciofo del campione, per me ha già vinto".