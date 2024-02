L'Eredità, "Cile": tremenda gaffe di Letizia, la paga carissima

08 febbraio 2024 a

"Record stagionale per L'Eredità con 5,3 milioni e quasi il 30% di share". L'annuncio su Twitter certifica il nuovo trionfo di Marco Liorni, sempre più "Re Mida" quiz Rai nella fascia del preserale.

Dopo aver condotto il programma-cult Reazione a catena, vero e proprio caso della stagione 2023 sia per gli ascolti sia per l'eccezionale coinvolgimento dei telespettatori sui social, ora ha centrato l'obiettivo anche in un test complicatissimo come L'Eredità, show simbolo di viale Mazzini da molti fan ancora identificato con il suo predecessore Flavio Insinna. Invece cambiano gli interpreti, ma non l'eccellente risultato finale.

E soprattutto, si confermano certe dinamiche tra concorrenti in studio e appassionati. Anche l'ultima puntata, in questo senso, non ha fatto eccezione. Mercoledì 7 febbraio è andata in onda la cavalcata sfortunata di Giuseppe, uno dei campioni degli ultimi giorni, arrivato ancora una volta alla prova finale in solitaria, quella della Ghigliottina, senza tuttavia riuscire a indovinare la parola chiave. Prima però, c'è da gennaio la novità del format rappresentata dai 100 Secondi, sorta di semifinale che però permette ai due concorrenti usciti vincitori dal Triello di ripresentarsi in studio alla puntata successiva. E proprio qui, nel botta e risposta cronometro in mano, è avvenuto il "fattaccio".

​"In che Paese si svolge il film di animazione Mulan?", chiede Liorni alla sfidante di Giuseppe, la giovane Letizia. La ragazza ci pensa su qualche istante, visibilmente dubbiosa, e poi sgancia la risposta-gaffe: "Cile". "In Cina... la C c'era", sdrammatizza Liorni. Ma nel frattempo su X i telespettatori che seguono e commentano la puntata in tempo reale si scatenano: "In CILE??? C I L E ?", "Io che urlavo 'Cina! Cina!' rischiando di strozzarmi con la pizza, perché come si fa a non sapere dov'è ambientato Mulan? Eretici!". Come dargli torto...