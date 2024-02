L'Eredità, Giuseppe-choc: "Il monte di Venere!", roba a luci rosse su Rai 1

11 febbraio 2024 a

Eccoci a L'Eredità, il game-show delle parole condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole. La puntata è quella di sabato 10 febbraio, il giorno della finalissima di Sanremo. Insomma, il pubblico delle grandi, grandissime occasioni. E in una puntata speciale ecco che si conferma campione Giuseppe.

Alla Ghigliottina, il campione si è qualificato con un montepremi potenziale da 160mila euro, che dopo i tagli sono scesi a 40mila euro (alla vigilia, una vincitra clamorosa per Giuseppe, che si era portato a casa 90mila euro). Dunque ecco le parole indizio: pollo, sbagliato, romano, taglio e venere. E qui, Giuseppe, si produce in un rovinoso autogol: come soluzione, infatti, offre "monte". Soluzione sbagliata poiché quella corretta era "piede".

Bene, ora eccoci all'autogol. Spiegando le ragioni della sua scelta, ecco che Giuseppe parla del "monte di Venere", ignorando però con tutta evidenza di cosa stesse parlando. Il monte di Venere infatti è il pube, l'organo genitale femminile, ma a Giuseppe - con sommo imbarazzo di Liorni - non sembrava così chiaro. Ovviamente la circostanza ha scatenato un diluvio di commenti e ironie su X (ma la maggior parte di questi commenti e di queste ironie non sono oggettivamente riferibili).